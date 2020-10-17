Burak Deniz: Paris Hilton benimle yemeğe çıkmak isterdi

Programda samimi şekildesoruları yanıtlayan oyuncu, Selim ile "O mu? Bu mu?" adlı soru cevap oyununu oynadı. "Bu isimlerden hangisi ile yemeğe çıkmak isterdin?" sorusunda şıklarda Jessica Biel ve Paris Hilton'u gören Burak Deniz, esprili bir dille "Bildiğim kadarıyla Paris Hilton benimle yemek yemek istiyor. Instagram'da görmüş, Türkiye'den bir arkadaşına ünlü mü diye sormuş! Ama Jessica Biel diyorum" dedi.

29 yaşındaki oyuncu, "Birini etkilemek için yaptığın en aptalca şey nedir?" sorusuna, şu şekilde cevap verdi: İzmit'te bir gün minibüste gidiyordum. En arkada çok güzel bir kız vardı. Minibüsten inerken kıza son bir karizmatik bakış atmak istedim ve kafamı kapının üst direğine vurdum. Hiç bozuntuya vermeden yürümeye devam ettim ama canım inanılmaz yandı.