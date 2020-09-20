Burak Cop kimdir? Burak Cop kaç yaşında, nereli? Burak Cop hayatı, biyografisi

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Doç. Dr. Burak Cop hakkında araştırmalar yapılıyor. Burak Cop kimdir? Burak Cop kaç yaşında, nereli? Burak Cop hayatı ve biyografisi!

BURAK COP KİMDİR?

Doç. Dr. Burak Cop, siyaset bilimci olarak adını duyurmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olan Cop, ODTÜ, Galatasaray, Boğaziçi, Kültür, Malmö (İsveç) ve Lodz (Polonya) üniversitelerinde de dersler verdi.

Akademisyen olmadan önce gazetecilik yapan ismin başlıca uzmanlık alanı seçim sistemleridir. Ağırlıklı olarak Türkiye'de siyasal hayat ve kurumlar üzerine pek çok mecrada yazılar kaleme aldı.