Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak

Bundesliga'nın başlamasına günler kala Almanya'da önlemler alınmaya ciddi şekilde devam ediliyor.

Ajansspor'un haberine göre; Bundesliga'nın başlamasına iki gün kala Eintracht Frankfurt "bir sosyal mesafe cihazı" devreye sokmaya hazırlanıyor.

Kulüp, Mönchengladbach deplasmanında 20-30 civarında olacak görevlilerine dağıtacağı 5x3,5 cm büyüklüğünde olan cihazın özelliği kişilerin birbirine 1.5 metre altında yaklaştığında ses ve ışıkla uyarı vermesi.

SÜRESİNİ TESPİT EDECEK

Cihaz ayrıca stada dağıtılacak sensörler vasıtasıyla cihazı taşıyan kişilerin nerede ne kadar süreyle kaldığını da tespit edebilecek. Bununla birlikte Frankfurt Kulübü, Almanya Futbol Federasyonu'nun konseptine uyulup uyulmadığını da tespit ederek gerekli düzeltmeleri yapmayı planlıyor.

Cihazı taşıyanların pozitif test edilmesi durumunda kişinin kimlerle kontakta olduğu da tespit edilebilecek.

Mönchengladbach'taki test başarılı olursa Frankfurt Kulübü gelecek hafta futbolcular ve teknik ekip hariç Commerzbank Arena'ya gelecek herkese bu cihazdan dağıtmayı planlıyor.