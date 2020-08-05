Bülent Şakrak'tan yeni paylaşım: Babalar ve oğulları...

Bülent Şakrak, Instagram hesabından Erkan Kolc¸ak Ko¨stendil ve Ali Atay ile birlikte çekilen fotoğrafı paylaştı. Yakın arkadaş olan üç oyuncunun çocuklarıyla birlikte aynı pozu vermesi sevenlerini güldürdü.

Oyuncu Bülent Şakrak, Instagram hesabından Erkan Kolçak Köstendil - Cansu Tosun, Ali Atay – Hazal Kaya çiftlerinin çocukları ve oğlu Ali'nin de bulunduğu kareyi "babalar ve oğulları" notuyla paylaştı. Şakrak, paylaştığı fotoğrafla 2 hafta önce dünyaya gelen Marsel'in yüzünü de ilk kez göstermiş oldu.

İşte ünlü isimlerin güldüren pozu...