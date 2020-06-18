Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Mayıs ayının ilk haftasında Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa eden Buket Aydın, istifasından birkaç gün sonra da 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşanmıştı.

"İNTİKAMIM ACI OLACAK"

Uçankuş TV'nin haberine göre Buket Aydın katıldığı canlı yayında yasadıkları ile ilgili olay açıklamalar yaptı. Ani istifasıyla gündeme gelen Aydın, "Bu sektörde çok darbe yedim, sırtımdan vurdular. İntikamım acı olacak. Bundan sonra yolumun daha aydınlık olacağını düşünüyorum" dedi.

"MEZARLIK" VURGUSU YAPTI

Açıklamasının devamında bu süreçte çok yıprandığını ifade eden Aydın, "Mezarlıklar kendini vazgeçilmezler zannedenlerle dolu" sözlerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıkan Buket Aydın'ın maske takmaması dikkat çekmişti.

Buket Aydın'ın eşinden boşandıktan sonra Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le ortaya çıkan fotoğrafı da büyük ses getirmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Aydın, Sarıgül'le arkadaş olduklarını belirtmişti.