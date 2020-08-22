Bugün (22 Ağustos Cumartesi) Kim Milyoner Olmak İster var mı, bu akşam yayınlanacak mı? Sezon finali yapıldı mı?

Reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta Cumartesi akşamları yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Şuana kadar toplamda binlerce TL kazandıran yarışma bugün yayınlanacak mı? Yeni bölüm var mı? Yoksa eski bölüm mü gelecek?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SEZON FİNALİ OLDU MU?

Geçtiğimiz hafta yani 15 Ağustos Cumartesi günü Kim Milyoner Olmak İster yarışması sezon finali yapmıştı. Haliyle bugün yeni bölüm olmayacaktır. ATV'nin resmi sitesinde yayın akışına göre bugün akşam saat 20:00 'da "Bal Kaymak" yerli sineması olacaktır. Dediğimiz gibi Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı sezon finali yaptığı için bu hafta yeni bölüm yoktur. Sezon finalini ATV'nin resmi sitesinden izleyebilirsiniz.

22 AĞUSTOS CUMARTESİ KİM MİLYONER OLMAK İSTER YAYINLANACAK MI?

22 Ağustos Cumartesi günü yani bugün akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanmayacaktır. Çünkü geçen hafta 15 Ağustos Cumartesi günü yarışma sezon finali yapmıştı. Haliyle önümüzdeki haftalar da tatile girmiş olacaktır. Dilerseniz eski bölümleri Youtube ATV kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz hafta 2020 yılı sezon finali yapan ve sunucusu Kenan İmirzalıoğlu olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz tarih verilmemiştir.