Bu Yılın Tesettür Modasında Neler Var?

Muhafazakar giyimi tercih eden kadınlar, çok değil 10-15 sene öncesine kadar kombin ve ürün bulmakta bazı zamanlar zorlanabiliyorlardı. Bunun sebebi ise çeşit konusunda sıkıntıların olması. Ancak şimdilere geldiğimizde böyle bir problem yok. Özellikle internetin ve bağımsız butiklerin yaygınlaşması hem tesettür giyim adına hem de zevklerimizi kişiselleştirmemiz adına oldukça harika bir durum.

BU YILIN FAVORİ RENGİ NEDİR?

Her sene oldukça sık sorulan ve yeni yıl girerken en çokça arananlardan birisi de bu renk konusudur. Yılın favori rengi vitrinleri doldurmadan önce en çok kullanılan bu renklerden kendinize bazı kombinler yapma isteği içinde olabilirsiniz. Bu noktada biz de size bu yılın favorisi olacak rengi açıklıyoruz. Her yıl o yılın rengini yaşanan olaylardan ve modanın ustalarından aldığı fikir ve ilhamlarla belirleyen Pantone Renk Enstitüsü bu yılın rengini lacivert olarak belirledi. Bu renk bünyesinde yüzbinlerce renk skalası olan kuruluşta 19-4052 olarak anılıyor. Klasik mavi dense de göre çok daha mavi hatta laciverte kaçan bir renk.

BU YIL TESETTÜR MODASINDA AKSESUAR KULLANIMI NASIL?

Tesettür giyimde aksesuarlar oldukça ciddi bir alan kaplıyor. Aksesuar kullanımı tamamen kişiye kalmış oldukça hususi bir mevzu olsa da tesettür giyimde de bunun yeri oldukça geniş. B sene ise büyük markalarında öncülüğü ile oldukça geniş ve iri çantalar gündemde. İçine bir dünyayı sığdırabilceğiniz ve özellikle gün içinde oldukça koşturmacalı zamanlar geçiren modern çalışan kadınların bu akımı çok seveceğinden şüphemiz yok.

YILIN FAVORİSİ İPEK ELBİSELER...

İpek elbiseler bazı dönemler oldukça sinir bozucu olabiliyor. Bunun sebebi tamamen kombin yetersizliği. İpek elbiseler kumaşın doğası gereği oldukça uçuş uçuş ve hatları belli etmeye müsait kumaşlardır. Ancak tok bir ipek kumaş ile hazırlanmış elbiseler ise tam tersine oldukça şıktır ve sizi gecenin yıldızı yapabilir. Qras bünyesinde birçok çeşidini bulabileceğiniz ipek elbiseler, bir çok moda otoritesinin bu yıl favorisi.