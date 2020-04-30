Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,38, dolar/TL yüzde 0,10, euro/TL yüzde 0,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,73 değer kaybetti.

BORSA HAFTAYI 101.110,11 PUANDAN KAPATTI

BIST 100 endeksi, en düşük 99.359,52, en yüksek 102.328,43 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,38 artarak 101.110,11 puandan tamamladı.

ALTIN BU HAFTA KAYBETTİRDİ

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 kayıpla 383 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70 azalışla 2.544 lira oldu. Geçen hafta 626 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 621 liraya geriledi.

EURO VE DOLAR DEĞER KAZANDI

Bu hafta, ABD doları yüzde 0,10 değer kazanımıyla 6,9890 lira ve euro yüzde 0,53 artışla 7,5850 lira oldu. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,12 ile hisse senedi fonları oldu.