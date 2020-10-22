Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu

Artvin'de Sayibe ve Nuri Öztürk çiftinin 'Devlet' isimli ineklerinin yaşını duyanlar hayrete düşüyor. Kendilerine 28 yıl önce hediye edilen inek sayesinde aile adeta bir çiftlik sahibi olurken, 27 kez doğum yapan ve 28.'ye gebe olan 'Devlet' isimli inek, evin bereketi olduğu gerekçesiyle aile tarafından satılmıyor.

