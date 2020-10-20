BS Sassari - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta? Sassari - Galatasaray maçı hangi kanalda?

BS Sassari - Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi mücadeleleriyle ekrana geliyor. Sassariev sahipliğinde gerçekleşecek karşılaşmanın detayları merak konusu oldu. Öte yandan Sassari ve Galatasaray kadrosu da araştırılıyor. BS Sassari - Galatasaray basketbol maçı şifresiz mi? BS Sassari - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

SASSARİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Şampiyonlar Ligi 'nde Sassari, Galatasaray müsabakasıyla edecek. 21 Ekim 2020 Çarşamba günü Palasport Roberta Serradimigni, Sassari'da oynanacak ve mücadele saat 21.30'da başlayacak.

SASSARİ - GALATASARAY BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sassari ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Nefeslerin tutulduğu basketbol maçı şifresiz olarak izleyenlerle buluşacak.