BS Sassari - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta? Sassari - Galatasaray maçı hangi kanalda?
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BS Sassari - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta? Sassari - Galatasaray maçı hangi kanalda?

20.10.2020 16:15 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:18
BS Sassari - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta? Sassari - Galatasaray maçı hangi kanalda?

FIBA Şampiyonlar Ligi kapsamında Sassari ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. BS Sassari - Galatasaray maçı hakemi kim? Basketbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele çarşamba akşamı ekranlarda olacak. BS Sassari - Galatasaray maçı şifreli mi? BS Sassari - Galatasaray maçı detayları haberimizde.

BS Sassari - Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi mücadeleleriyle ekrana geliyor. Sassariev sahipliğinde gerçekleşecek karşılaşmanın detayları merak konusu oldu. Öte yandan Sassari ve Galatasaray kadrosu da araştırılıyor. BS Sassari - Galatasaray basketbol maçı şifresiz mi? BS Sassari - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

SASSARİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Şampiyonlar Ligi 'nde Sassari, Galatasaray müsabakasıyla edecek. 21 Ekim 2020 Çarşamba günü Palasport Roberta Serradimigni, Sassari'da oynanacak ve mücadele saat 21.30'da başlayacak.

SASSARİ - GALATASARAY BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sassari ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Nefeslerin tutulduğu basketbol maçı şifresiz olarak izleyenlerle buluşacak.

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