Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu

Brezilya'da yaşayan Jaqueline Alarcao çarpık olan dişlerini evlendikten sonra çene cerrahı olan kocasına yaptırdı ve inanılmaz bir değişim yaşadı.

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Alarcaou'nun dişlerinin önce ve sonra halini çektiği video adeta viral oldu. TikTok fenomeni olan Brezilyalı kadının videosu 15 milyondan fazla görüntülenme aldı.