Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, katil sloganıyla protesto edildi

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, yiyecek almak için sokağa çıktığı sırada koronavirüs salgınına karşı kayıtsız kaldığı ve tedbirleri yok saydığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından "katil" sloganıyla protesto edildi.

YEMEK ALIRKEN PROTESTO EDİLDİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ülkelerin başında gelen Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, cumartesi gecesi yiyecek almak için sokağa çıktığı sırada vatandaşın protestosuyla karşılaştı. Bolsonaro'yu koronavirüs ile ilgili önlemleri ciddiye almadığı gerekçesiyle tencere ve tavalarla protesto eden halk, "Katil" ve "İşinizi yapın" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

SALGIN YAYILIRKEN MİTİNG YAPTI

Koronavirüse karşı tüm dünyada alınan sıkı karantina tedbirlerine karşı çıkan Bolsonaro, salgın etkisinin artırırken ülkesinde miting düzenlemişti. Bu sebeple her gün onlarca can kaybı yaşanan ülkede vatandaşlar, liderlerini virüse karşı kayıtsız kalmakla suçluyor.

BREZİLYA'DA SON DURUM

Ülke genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 746'ya ulaşırken vaka sayısı 365 bin 213'e yükseldi.