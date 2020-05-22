Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) Güney Amerika'da en çok etkilenen ülke olan Brezilya'dan gelen son görüntüler büyük tepkiye yol açtı.

CESET 30 SAAT SOKAKTA BEKLETİLDİ

Brezilya'da, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Valnir da Silva isimli bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen ceset halı saha ve arabaların ortasında 30 saat bekletildi. Basına sızan görüntüler tepkiyle karşılanırken, aile cesedin polis ve ambulans aranmasına rağmen 30 saat kaldırılmadığını ifade etti.

Çekilen bu fotoğrafta bir yanda ceset dururken bir yanda hayatın normal akışında devam etmesi şaşkınlığa neden oldu.

BREZİLYA'DA SON DURUM

Brezilya'da, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1188 artarak 20 bin 47'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 18 bin 508 artışla 310 bin 921'e ulaştı.

SALGININ YENİ MERKEZ ÜSSÜ GÜNEY AMERİKA KITASI

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Brezilya ile birlikte Güney Amerika'nın koronavirüs salgınının yeni merkez üssü haline geldiğini duyurdu. Örgüt ayrıca Brezilya'nın, kıtada virüsten "açıkça en çok etkilenen" ülke konumunda olduğunu kaydetti.

DEVLET BAŞKANI VİRÜSÜ "KÜÇÜK BİR GRİP" OLARAK NİTELEMİŞTİ

Virüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal izolasyon gibi önlemleri almadığı ve gösteri düzenleyen destekçileriyle bir araya gelerek salgınla mücadeleyi önemsemediği için eleştirilerin odağı olmuştu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana 20 bin 47 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 310 bin 87 kişide görüldü.