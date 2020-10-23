Brexit: İngiltere vatandaşlarının AB sınırlarından nasıl geçeceği tartışılıyor

Guardian gazetesine göre, İngiltere hükümeti, yıl sonundan itibaren Brexit geçiş dönemi sona erdiğinde Avrupa Birliği sınırlarında Birleşik Krallık vatandaşlarına hızlı geçiş ayrıcalığı alabilmek için uğraşıyor ama Avrupa Komisyonu buna sıcak yaklaşmıyor.

Başbakan Boris Johnson'un artık yıl sonuna çok az bir süre kalmışken Birleşik Krallık vatandaşlarının yeni yıldan itibaren sınır kapılarında saatlerce beklemeyeceği bir çözüm bulabilmek için AB ile bir anlaşma arayışında olduğu anlaşılıyor.

Habere göre İngiltere hükümetinin önerisi, Birleşik Krallık vatandaşlarının Brexit sonrasında AB havaalanları ve Eurostar istasyonlarında AB üyesi ülkelerin pasaportlarını taşıyanların kullandığı otomatik kapılardan geçmeye devam etmesi.

Böylelikle Birleşik Krallık vatandaşları, ülkeleri AB'den ayrıldıktan sonra da "diğer dünya ülkeleri" vatandaşları ile beraber uzun pasaport kontrol kuyruklarında beklememiş olacaklar. Yapılan araştırmalara göre, ek pasaport kontrolleri Britanya pasaportlulara, AB ülkelerine seyahatlerinde fazladan 1 saat kaybettirebilir.

Konu, iki taraf arasında hala devam eden ticaret ve güvenlik müzakerelerinde gündeme getirildi ve İngiltere hükümeti hızlı geçiş hakkının korunması istemini tek tek bazı üye ülkelere de bildirdi.

Fakat AB Komisyonu'nun, bunun AB yasalarının ihlali olacağı görüşünde olduğu kaydediliyor.

Guardian gazetesinin Brüksel muhabiri tarafından görülen bir AB içi belgede "Schengen sınır kuralları bunu engelliyor" deniliyor.

Komisyon'un yine de İngiltere müzakere heyetinin konuyu gündeme getirmesi üzerine üye ülkelerin temsilcilerini "Birleşik Krallık vatandaşlarına Schengen sınırlarında uygulanacak kurallar" konusunda yorum yapmaya davet ettiği anlaşılıyor.

Habere göre 12 Ekim tarihinde yapılan toplantıda, biyometrik pasaport taşıyan Birleşik Krallık vatandaşlarının AB sınırlarındaki otomatik geçişleri kullanmaya devam edip edemeyeceği sorusuna komisyon "Hayır, AB yasaları şu anda bu otomatik geçişlerin AB, AEA (AB üyelerine ek olarak İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'in dahil olduğu Avrupa Ekonomik Alanı) ve CH (İsviçre) vatandaşlarına ayrıldığını öngörüyor" diye yanıt verdi.

İngiltere hangi kuralları uyguluyor?

İngiltere, biyometrik pasaport taşıyan Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, ABD, Singapur ve Güney Kore vatandaşlarının otomatik geçiş kapılarını kullanmalarına izin veriyor.

Hükümet ayrıca kağıt üzerinde Birleşik Krallık'ın Brexit sonrasında sınırlarında ABD, AEA ve İsviçre vatandaşlarının da e-pasaport kapılarını kullanmaya devam etmesi modelini benimseyeceğini söyledi.

Fakat, eğer AB bu konuda taviz vermezse, Avrupa vatandaşlarına İngiltere'ye girişlerinde aynı kuralların uygulanmasının da "gözden geçirileceği" kaydediliyor.

Komisyon, üye ülkelere Birleşik Krallık vatandaşlarının ülkeden çıkışta bu otomatik kapıları kullanabileceğini ama girişte kullanamayacağını söylüyor.

Avrupa'nın en büyük havalimanlarından Amsterdam'daki Schiphol'a her yıl İngiltere'den yaklaşık 5 milyon kişi gidiyor. Şu anda Birleşik Krallık vatandaşları pasaport kontrolünden -kendilerine sıra geldiğinde- ortalama 25 saniyede geçiyorlar. Bunun belge kontrolü ve damgalanması gibi yeni uygulamalarla 40-45 saniyeye çıkması bekleniyor.

Her bir kişinin işleminin uzamasıyla kalabalık saatlerde bu yolcuların fazladan 1 saat civarında kuyruk beklemesi anlamına gelebilir.

Bu konudaki son pozisyonlar ve olasılıklar hakkında AB komisyonu ve İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın Guardian'ın sorularını yanıtlamadığı da kaydediliyor.