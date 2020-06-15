Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi

Yeni Zelanda'da, ülkedeki gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayattaki ilişkiler arasındaki farkı öğretmek için ilginç bir reklam filmi yayınlandı.

Yeni Zelanda televizyon kanallarında yayımlanmaya başlayan kamu spotunda Sue ve Derek isimli iki cinsel içerikli film oyuncusu kapıyı açan anne Sandra'ya (Komedyen Justine Smith), "Oğlunuz dizüstü bilgisayarından, iPad'inden, PlayStation'ından, kendi telefonundan, sizin telefonununuzdan, akıllı televizyondan bizi izliyor" diyor.

"VİDEOLARDA RIZADAN BAHSETMEDEN DİREKT İŞE KOYULUYORUZ"

Kamu spotunun devamında Sue, ilişkide rızadan bahsederek, "Biz genelde yetişkinler için performans sergileriz, ancak oğlunuz bir çocuk. İlişkilerin gerçekte nasıl işlediğini bilmeyebilir" dedikten sonra Derek, "Evet videolarda rızadan bahsetmeden direkt işe koyuluyoruz. Ben gerçek hayatta asla böyle davranmam" ifadelerini kullanıyor.

"BU KONUDA KONUŞMAMIZIN ZAMANI GELDİ"

Kamu spotunun devamında Sandra'nın oğlunun elinde bir laptop ve kaseyle kapıya geldiği görülüyor. Cinsel içerikli film yıldızlarını gördükten sonra elindeki kaseyi düşüren oğluna Sandra, "Sanırım bu konu üstüne konuşmamızın zamanı geldi" diyor.