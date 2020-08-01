Bournemouth'lu Joshua King'in sosyal medya paylaşımındaki Fenerbahçe detayı dikkat çekti

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth'ta forma giyen Joshua King'in sosyal medya hesabından oğluyla çektirdiği fotoğraf dikkat çekti.

Norveçli forvetin kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta oğlunun Fenerbahçe forması giymesi dikkatlerden kaçmadı. Twitter'da gündem olan ve sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bu paylaşım sonrası "Fenerbahçe'ye mi geliyor?" yorumları yapıldı.

26 MAÇTA 10 GOLE KATKI YAPTI

Piyasa değeri 16 milyon euro olan Joshua King, İngiltere Premier Lig'de bu sezon küme düşen Bournemouth'ta 26 maça çıkarken 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.