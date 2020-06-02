Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle mart ayında ara verilen Bosna Hersek 1. Futbol Ligi, tescil edildi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu (NFSBIH) Müsabaka Komisyonu'nun talebi doğrultusunda bir araya gelen İcra Kurulu, mevcut şartlar altında ligin devam etmemesi yönünde son kararını verdi.

Buna göre 22 hafta sonunda 45 puanla ilk sırada yer alan Sarajevo şampiyon ilan edildi.

ÜMİT ÖZAT'IN TAKIMI KÜME DÜŞTÜ

Teknik direktör Ümit Özat'ın 16 Aralık tarihinde başına geçtiği ancak Bosna'da oturma izni alamaması nedeniyle ayrıldığı NK Celik Zenica ile Zvijezda 09 ise küme düştü.

Ayrıca bu sezonki Bosna Hersek Kupası maçları da oynanmayacak.