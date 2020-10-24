Borussia Dortmund - Schalke 04 maçı ne zaman, hangi kanalda? B Dortmund - Schalke 04 maçı saat kaçta?

Bundesliga'nın beşinci haftası Ruhr derbisine sahne olacak. Borussia Dortmund ile Schalke 04 arasında gerçekleşecek karşılaşma hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

BORUSSIA DORTMUND SCHALKE 04 MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

B.Dortmund ile Schalke 04 arasındaki Almanya Bundesliga maçı, Bilyoner TV , S Sport 2 , S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND SCHALKE 04 MAÇI HANGİ GÜN?

B.Dortmund-Schalke 04 Maçı 24 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

BORUSSIA DORTMUND SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

B.Dortmund-Schalke 04 maçı 19:30'de başlayacak.

B. DORTMUND SCHALKE 04 MAÇI NEREDE OYNANACAK?

B.Dortmund ile Schalke 04 arasındaki Almanya Bundesliga maçı Signal Iduna Park, Dortmund'da oynanacak.

BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL 11

Bürki, Piszczek, Hummels, Delaney, Meunier, Witsel, Bellingham, Guerreiro, Reus, Sancho, Haaland.

Borussia Dortmund'da koronavirüs testi pozitif çıkan Emre Can, maçta yer almayacak.

SCHALKE 04 MUHTEMEL 11

Schalke 04: Rönnow, Ludewig, Nastasic, Sane, Oczipka, Uth, Raman, Mascarell, Bentaleb, Skrzybski, Paciencia.

Schalke 04'te ise sakatlığı süren Suat Serdar ile kırmızı kart cezalısı Ozan Kabak, kritik maçta görev alamayacaklar.

RUHR DERBİSİ NEDİR?

Almanya'daki en ünlü derbilerden biri Ruhr bölgesinde gerçekleşmektedir. Nehir derbisi, genel olarak Almanya'nın Ruhr bölgesinin Kuzey Ren-Vestfalya coğrafyasında yer alan takımlar arası maçlar için kullanılan bir ifadedir. Ancak bu ifade aslında BVB Dortmund ve FC Schalke 04 futbol takımları arasında oynanan maçlar için kullanılmakta bölgenin diğer takımları arasında yapılan maçlar için ise "küçük nehir derbisi" ifadesi tercih edilmektedir.

Ruhr derbisi hangi takımlar arasında oynanır?

Ruhr Havzası'nda bulunan Dortmund ve Gelsenkirchen şehirlerinin en büyük takımları Borussia Dortmund ve Schalke 04 arasındaki Ruhr derbisi ya da "Revierderby" olarak bilinen mücadele 1925 yılına dayanıyor.

Almanya'nın kömür madenlerinin bulunduğu bir bölge olan Ruhr Havzası'nın her iki takımı da işçilerin, emekçilerin takımı olma özelliğine sahip.

Bu duruma karşın her iki takımda birbirlerini en önemli rakip olarak görüyorlar.