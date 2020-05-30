Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Michael Skibbe'nin Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'daki altyapıdan sorumlu teknik direktörlük görevi sona erdi.

30.05.2020 00:01 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:15

Almanya Bundesliga kulüplerinden Borussia Dortmund, altyapıdan sorumlu teknik direktör Michael Skibbe ile yollarını ayırma kararı aldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Michael Skibbe ile iş birliğimizi sonlandırmak için karşılıklı anlaşmaya varılmıştır" denilerek Alman teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Skibbe, 1 Temmuz 2019'da Borussia Dortmund'un altyapı takımlarının teknik sorumlusu olarak göreve getirilmişti.