Borussia Dortmund, derbide Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund ile Schalke 04, Ruhr Derbisi'nde karşı karşıya geldi. Dortmund, karşılaşmanın ikinci yarısında attığı gollerle rakibini farklı mağlup etti.

Sarı siyahlıların gollerini 55. dakika Manuel Akanji, 61. dakika Erling Haaland ve 78. dakikada Mats Hummels attı.

Bu sonuçla ligde 5. maçında 4. galibiyetini alan Borussia Dortmund, puanını 12'ye yükseltti. Oynadaığı 5 maçta da galibiyet sevinci yaşayamayan Schalke 04 ise 1 puanda kaldı.