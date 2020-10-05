Borsanın en değerlisi ASELSAN olurken, BİM ikinci sırada yer aldı

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 587 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketi 42 milyar 430 milyon lira ile ASELSAN olurken, market zinciri BİM 42 milyar 352 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Enka Holding ise 38 milyar 696 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

BORSANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: