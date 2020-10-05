Borsa şirketlerinin piyasa değeri
05.10.2020 13:39 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:39
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 587 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 587 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|42.430.800.000
|2,83
|Bim Mağazalar
|42.352.200.000
|8,39
|Enka İnşaat
|38.696.000.000
|0,88
|Koç Holding
|37.810.239.926
|0,93
|Turkcell
|33.946.000.000
|1,74
|Ereğli Demir Çelik
|33.705.000.000
|0,95
|Ford Otosan
|30.125.623.500
|7,26
|Garanti Bankası
|30.072.000.000
|0,52
|Akbank
|26.988.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|25.340.000.000
|2,37
|İş Bankası (C)
|24.209.838.600
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|22.243.000.000
|1,15
|Şişe Cam
|21.656.923.377
|1,42
|Tüpraş
|20.033.536.000
|1,98
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,41
|Sabancı Holding
|17.200.605.138
|0,50
|Arçelik
|16.176.933.228
|1,51
|Vakıflar Bankası
|16.130.220.884
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.835.000.000
|0,36
|Sasa Polyester
|13.944.000.000
|5,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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