Borsanın en değerli şirketi Koç Holding
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin en değerlisi Koç Holding olurken, BİM ikinci sırada, ASELSAN ise üçüncü sırada yer aldı.
22.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:00
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 437 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketi 44,3 milyar lirayla Koç Holding olurken, BİM 43 milyar lirayla ikinci, ASELSAN ise 37,4 milyar lirayla üçüncü oldu.
BORSADAKİ ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİ
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)