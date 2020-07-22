Borsanın en değerli şirketi Koç Holding

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin en değerlisi Koç Holding olurken, BİM ikinci sırada, ASELSAN ise üçüncü sırada yer aldı.

22.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:00

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 437 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketi 44,3 milyar lirayla Koç Holding olurken, BİM 43 milyar lirayla ikinci, ASELSAN ise 37,4 milyar lirayla üçüncü oldu.

Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi

BORSADAKİ ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DDKoç Holding44.302.138.9341,11Bim Mağazalar43.080.840.0009,21ASELSAN37.414.800.0002,59Turkcell36.058.000.0001,93Enka İnşaat36.008.000.0000,90Garanti Bankası33.474.000.0000,61Akbank30.264.000.0000,56Ereğli Demir Çelik29.365.000.0000,88Türk Telekom28.315.000.0002,85Ford Otosan27.248.161.5006,78İş Bankası (C)23.894.840.7000,41Tüpraş21.711.344.6402,05İskenderun Demir Çelik20.880.000.0001,16Yapı ve Kredi Bankası19.850.570.5170,47Vakıflar Bankası19.371.887.5500,58Sabancı Holding18.792.120.2050,57Türk Hava Yolları16.242.600.0000,39Halkbank14.694.230.7690,45Arçelik14.284.894.2541,45Şişe Cam14.130.000.0000,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)