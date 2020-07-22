Borsanın en değerli şirketi Koç Holding
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin en değerlisi Koç Holding olurken, BİM ikinci sırada, ASELSAN ise üçüncü sırada yer aldı.
22.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:57
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 437 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketi 44,3 milyar lirayla Koç Holding olurken, BİM 43 milyar lirayla ikinci, ASELSAN ise 37,4 milyar lirayla üçüncü oldu.
BORSADAKİ ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİ
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.302.138.934
|1,11
|Bim Mağazalar
|43.080.840.000
|9,21
|ASELSAN
|37.414.800.000
|2,59
|Turkcell
|36.058.000.000
|1,93
|Enka İnşaat
|36.008.000.000
|0,90
|Garanti Bankası
|33.474.000.000
|0,61
|Akbank
|30.264.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.365.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|28.315.000.000
|2,85
|Ford Otosan
|27.248.161.500
|6,78
|İş Bankası (C)
|23.894.840.700
|0,41
|Tüpraş
|21.711.344.640
|2,05
|İskenderun Demir Çelik
|20.880.000.000
|1,16
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.850.570.517
|0,47
|Vakıflar Bankası
|19.371.887.550
|0,58
|Sabancı Holding
|18.792.120.205
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.242.600.000
|0,39
|Halkbank
|14.694.230.769
|0,45
|Arçelik
|14.284.894.254
|1,45
|Şişe Cam
|14.130.000.000
|0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA