Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 331 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 555 milyon lirayla Koç Holding olurken, ikinci sırada 42 milyar 139 milyon lirayla BİM, üçüncü sırada ise 36 milyar 936 milyon lirayla ASELSAN yer aldı.

BORSANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.555.728.739 1,12 Bim Mağazalar 42.139.680.000 9,01 ASELSAN 36.936.000.000 2,56 Turkcell 36.784.000.000 1,97 Garanti Bankası 35.784.000.000 0,65 Enka İnşaat 35.392.000.000 0,89 Akbank 31.928.000.000 0,59 Ereğli Demir Çelik 29.855.000.000 0,89 Türk Telekom 28.070.000.000 2,82 Ford Otosan 25.388.338.500 6,32 İş Bankası (C) 24.704.835.300 0,42 Tüpraş 22.850.752.000 2,15 Vakıflar Bankası 20.660.742.972 0,62 İskenderun Demir Çelik 20.619.000.000 1,15 Yapı ve Kredi Bankası 20.610.805.133 0,49 Sabancı Holding 19.077.776.755 0,58 Türk Hava Yolları 17.484.600.000 0,42 Halkbank 15.659.003.497 0,48 Koza Altın 12.444.000.000 2,02 Tofaş Oto Fabrikası 12.350.000.000 3,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)