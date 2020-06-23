Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 331 milyar liraya ulaştı. Borsanın en değerli şirketi ise Koç Holding oldu.

23.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:58

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 331 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 555 milyon lirayla Koç Holding olurken, ikinci sırada 42 milyar 139 milyon lirayla BİM, üçüncü sırada ise 36 milyar 936 milyon lirayla ASELSAN yer aldı.

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BORSANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DDKoç Holding44.555.728.7391,12Bim Mağazalar42.139.680.0009,01ASELSAN36.936.000.0002,56Turkcell36.784.000.0001,97Garanti Bankası35.784.000.0000,65Enka İnşaat35.392.000.0000,89Akbank31.928.000.0000,59Ereğli Demir Çelik29.855.000.0000,89Türk Telekom28.070.000.0002,82Ford Otosan25.388.338.5006,32İş Bankası (C)24.704.835.3000,42Tüpraş22.850.752.0002,15Vakıflar Bankası20.660.742.9720,62İskenderun Demir Çelik20.619.000.0001,15Yapı ve Kredi Bankası20.610.805.1330,49Sabancı Holding19.077.776.7550,58Türk Hava Yolları17.484.600.0000,42Halkbank15.659.003.4970,48Koza Altın12.444.000.0002,02Tofaş Oto Fabrikası12.350.000.0003,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)