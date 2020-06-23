Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 331 milyar liraya ulaştı. Borsanın en değerli şirketi ise Koç Holding oldu.
23.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:58
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 331 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 555 milyon lirayla Koç Holding olurken, ikinci sırada 42 milyar 139 milyon lirayla BİM, üçüncü sırada ise 36 milyar 936 milyon lirayla ASELSAN yer aldı.
BORSANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)