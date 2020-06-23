Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 331 milyar lira oldu.
23.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:25
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 331 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.555.728.739
|1,12
|Bim Mağazalar
|42.139.680.000
|9,01
|ASELSAN
|36.936.000.000
|2,56
|Turkcell
|36.784.000.000
|1,97
|Garanti Bankası
|35.784.000.000
|0,65
|Enka İnşaat
|35.392.000.000
|0,89
|Akbank
|31.928.000.000
|0,59
|Ereğli Demir Çelik
|29.855.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|28.070.000.000
|2,82
|Ford Otosan
|25.388.338.500
|6,32
|İş Bankası (C)
|24.704.835.300
|0,42
|Tüpraş
|22.850.752.000
|2,15
|Vakıflar Bankası
|20.660.742.972
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|20.619.000.000
|1,15
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.610.805.133
|0,49
|Sabancı Holding
|19.077.776.755
|0,58
|Türk Hava Yolları
|17.484.600.000
|0,42
|Halkbank
|15.659.003.497
|0,48
|Koza Altın
|12.444.000.000
|2,02
|Tofaş Oto Fabrikası
|12.350.000.000
|3,65
Kaynak: AA