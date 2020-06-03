Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Yükselişini sürdüren Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 269 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketler sıralamasında ise ilk sırayı 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding aldı.
03.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:05
Normalleşme adımlarının atılmasıyla yatırımcıların tekrar ilgi odağına giren Borsa İstanbul, toparlanmaya başladı. Yükselişini sürdüren borsa saat 16.30 itibarıyla 108.864 puan seviyesinde bulunuyor. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri ise 3 Haziran itibarıyla 1 trilyon 269 milyar lira olarak hesaplandı.
KOÇ, BİM VE ASELSAN İLK ÜÇTE
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında ilk sırayı 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding alırken, ikinci sırada 38 milyar 557 milyon lirayla BİM yer aldı. Üçüncü ise 36 milyar 366 milyon lirayla ASELSAN oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)