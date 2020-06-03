Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 269 milyar lira oldu.
03.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:21
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 269 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.733.241.602
|1,12
|Bim Mağazalar
|38.557.200.000
|8,24
|ASELSAN
|36.366.000.000
|2,52
|Garanti Bankası
|34.398.000.000
|0,63
|Turkcell
|30.800.000.000
|1,65
|Enka İnşaat
|30.464.000.000
|0,76
|Akbank
|30.420.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.470.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|26.670.000.000
|2,68
|Ford Otosan
|23.581.152.000
|5,87
|İş Bankası (C)
|23.039.846.400
|0,39
|Tüpraş
|22.324.871.680
|2,10
|İskenderun Demir Çelik
|20.590.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.526.334.620
|0,49
|Vakıflar Bankası
|18.551.706.827
|0,55
|Sabancı Holding
|18.404.443.458
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.305.200.000
|0,42
|Halkbank
|13.457.342.657
|0,41
|Tofaş Oto Fabrikası
|11.650.000.000
|3,44
|Koza Altın
|11.452.750.000
|1,86
Kaynak: AA