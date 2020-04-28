100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Koronavirüs nedeniyle 1,5 aydır durgun bir dönem geçiren borsa yeniden hareketlenmeye başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,45 artışla 101.722,32 puana yükseldi.
28.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:01
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 454,96 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 101.722,32 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,76 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile bilişim oldu.
SON 1,5 AYIN EN YÜKSEK KAPANIŞINI YAPTI
Dün, özellikle Avrupa'da ekonomilerin tekrar açılmaya başladığı yönündeki haberlerin pozitif etkisiyle yüzde 2,54 değer kazanan BIST 100 endeksi, 101.267,36 puanla 9 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.