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100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı

Koronavirüs nedeniyle 1,5 aydır durgun bir dönem geçiren borsa yeniden hareketlenmeye başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,45 artışla 101.722,32 puana yükseldi.

100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
28.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:01

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 454,96 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 101.722,32 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,76 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile bilişim oldu.

SON 1,5 AYIN EN YÜKSEK KAPANIŞINI YAPTI

Dün, özellikle Avrupa'da ekonomilerin tekrar açılmaya başladığı yönündeki haberlerin pozitif etkisiyle yüzde 2,54 değer kazanan BIST 100 endeksi, 101.267,36 puanla 9 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

'102.500 VE 103.400 SEVİYELERİ DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündemi ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, açıklanacak şirket bilançolarının da hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini söyledi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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