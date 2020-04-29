Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un nişanlısı Carrie Symonds, bu sabah bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Johnson, tedavi sürecini tamamlayarak taburcu edilmişti.

55 YAŞINDA BABA OLDU

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın bu sabah bir erkek çocukları oldu. Başbakanlık sözcüsü, Londra'daki bir hastanede dünyaya gelen bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu. Geçen yılın sonunda nişanlandıkları belirtilen 55 yaşındaki Johnson ile 32 yaşındaki Symonds, Mart'taki açıklamalarında yazın başlangıcında bir bebek beklediklerini duyurmuştu. Symonds ve Johnson, Downing Street 10 numara olarak bilinen Başbakanlık konutuna evli olmadan yerleşen ilk çift.

KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Üç hafta kadar hastanede koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, pazartesi günü görevine döndü. Symonds'ın da koronavirüs belirtileri gösterdiği açıklansa da hastaneye yatmasına gerek kalmamıştı. Carrie Symonds, 2012'de Boris Johnson'ın yeniden Londra belediye başkanlığına seçildiği seçim kampanyasında görev alırken; Boris Johnson'ın ikinci evliliğinden dört çocuğu bulunuyor.

İktidardaki Muhafazakar Partili bakan ve milletvekilleriyle, muhalefet partileri çifti kutladı. Meclis Başkanı Lindsay Hoyle "Bu kadar belirsizliğin ortasında bu ne güzel bir haber. 2020 kesinlikle unutamayacakları bir yıl olacak" dedi.