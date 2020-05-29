Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti

Bolu Dağı'ndan yüklendiği tırın üstünde geçen yük gemisi gemilerin karadan yürütüldüğü İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde güzel bir tesadüf ortaya çıkardı.

İSTANBUL-ANKARA KISMI TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul'dan tıra yüklenen gemi, D-100 kara yolunu takiben Bolu Dağı geçişine ulaştı. 6 metre genişliğinde 20 metre uzunluğundaki tır, polis ekiplerinin eskortluğunda yolun Ankara şeridi tamamen kapatılarak, ilerledi.

BARAJ YAPIMINDA KULLANILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait olan nakliye ve yük gemisinin, Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü'ne tahsis edildiği, burada baraj yapımında yük taşımak için kullanılacağı öğrenildi.