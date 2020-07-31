Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bursa'da Kurban Bayram için alınan boğa sahibinin elinden kaçtı. Uzun süre boyunca yakalanamayan boğa, uyuşturucu iğne ile uyuşturularak sahibine teslim edildi.

31.07.2020 07:51 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:58

Yıldırım ilçesinde sahibinin Kurban Bayramı için aldığı boğa bir boşluğunu bularak kaçtı. Sahibi uzun süre uğraşmasına rağmen kaçan boğayı yakalayamadı.

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BOĞA ÖNDE VATANDAŞLAR ARKADA

Boğa önde vatandaşlar arkada kovalamaca yaşandı. Kaçan boğa uzun uğraşlara rağmen yakalanamayınca Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine kaçan boğanın peşine düşen ekipler, iğne ile boğayı uyuşturdu.

1 SAATTE ANCA SAKİNLEŞTİ

Uyuşturucu iğnenin etkisini göstermesi beklenirken kızgın boğa sokaklarda bir başına dolaşmaya devam etti. Yaklaşık 1 saatin ardından boğa sakinleşerek bayıldı. Bayılan boğa daha sonra yakalanarak sahiplerine teslim edildi.