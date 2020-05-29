Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Turgay Gelmez adlı vatandaş tarafından görülen ve jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı. Gelmez, yaptığı açıklamada, "Hayvan kedi veya köpeğe benzemiyor. Jaguar olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

29.05.2020 19:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:30

Bodrum'da bir vatandaş tarafından görülen ve jaguara benzeyen hayvan, merak uyandırdı.

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Bitez Mahallesi Muhtarlar Caddesi civarındaki tepeye ağaç sulamak için giden Turgay Gelmez adlı vatandaş, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki karşı tepede, jaguara benzeyen siyah bir hayvan gördü. Tepede kayaların arasında dolaşan hayvanı cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan vatandaş, hayvanın kedi veya köpeğe benzemediğini dile getiriyor. Görüntülerde ise hayvanın ne kadar büyük olduğu görülüyor.

"JAGUAR OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUM"

Turgay Gelmez, ise yaptığı açıklamada "Biz Bitez'de daha önce diktiğimiz ağaçları sulamaya gitmiştik. Kayaların arasında dolanan bir hayvanı gördüm. Hayvan kedi veya köpeğe benzemiyor. Zaten kedi olsa o mesafeden görünmez. Kocaman bir hayvandı. Jaguar olduğunu tahmin ediyorum. Bölgedeki bir evden kaçmış olabilir. Hayvan kayaların arasında gezerken bölgedeki kuşlar da büyük bir gürültüyle ötüyordu" dedi.