Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Arjantin futbolunun yetiştirdiği en önemli forvetlerden olan Carlos Tevez, kulübü Boca Juniors'la olan sözleşmesini 1 yıl uzattı

09.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:52

Arjantin Süper Lig'inde son şampiyon Boca Juniors, Carlos Tevez'in sözleşmesini uzattı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki golcünün kontratının 2021 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN OYUNCULARINDAN OLDU

Bir dönem Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren Tevez, 2017 yılında transfer olduğu Shanghai Shenhua'da 38 milyon avroluk maaşıyla dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer almıştı.

Arjantin Süper Ligi'ne mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilmişti. Ülkede liglerin ne zaman devam edeceği belirsizliğini korusa da takımlar yarından itibaren antrenmanlara başlayabilecek.