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Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor

Arjantin ekibi Boca Juniors'ın ikinci başkanı Juan Roman Riquelme, Avrupa'ya transfer gündemde olan kaleci Esteban Andrada'nın yerine Galatasaray Fernando Muslera'ya kaleyi emanet etmeyi planlıyor.

28.04.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:26

Arjantin ekibi Boca Juniors, önümüzdeki dönemde kaleyi kimin koruyacağına yönelik transfer çalışmaları yürütüyor. Son olarak gündeme gelen isim ise Galatasaraylı Fernando Muslera.

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Arjantin basınında yer alan habere göre Boca'da Arjantinli kaleci Esteban Andrada, Avrupa'da önemli bir takımda forma giyebilecek düzeyde olduğuna inanıyor ve 29 yaşındaki kaleci, cazip bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Gelişmeler sonrası Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme de hazırlıksız yakalanmak istemediğinden çalışmalarına hız vermiş durumda. Arjantinli efsanenin hedefinde ise Galatasaray forması giyen Fernando Muslera var.

BARCELONA'DA FORMA GİYMİŞTİ

Futbol oynadığı dönemde Arjantin efsaneleri arasında gösterilen 41 yaşındaki Juan Roman Riquelme, ülkesi Boca Juniors'un dışında Avrupa'da Barcelona ve Villarreal formalarını giymişti.