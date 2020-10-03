Boavista'lı Angel Gomes, orta sahadan kaleciyi avladı
03.10.2020 14:32 | Güncelleme: 03.10.2020 14:44
Portekiz Premier Ligi'nde Boavista forması giyen Angel Gomes, ligin 3. haftasında oynanan Moreirense maçında orta sahadan topu ağlara gönderdi.
Manchester United'ın altyapısından yetişen 20 yaşındaki Angel Gomes, Portekiz liginde muhteşem bir gole imza attı.
Portekiz Premier Ligi'nin 3. haftasında Boavista, Moreirense'ye konuk oldu. Karşılaşmanın 9. dakikasında orta sahada topla buluşan Boavista'lı Angel Gomes, kalecinin önde olduğunu fırsat bilerek topu yaklaşık 45 metreden ağlara gönderdi.
Moreirense, Gomes'in bu muhteşem golüne 65. dakikada Fabio Abreu'nun penaltısıyla yanıt verdi ve taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
MANCHESTER ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Manchester United'ın altyapısından yetişen 20 yaşındaki Angel Gomes, 2019-2020 sezonunun başında Kırmızı Şeytanlar'dan Boavista'ya transfer olmuştu.