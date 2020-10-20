BM'nin yıllardır uygulamadığı kararı Azerbaycan ordusu uyguladı! Zengilan ve Horadiz kentleri işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Operasyon kapsamında çok sayıda bölge işgalden kurtarılırken, Ermenistan ordusu da ağır kayıplar verdi.

ZENGİLAN VE HORADİZ İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz hafta Fuzuli Bölgesi'ndeki Horadiz kentini Ermenistan ordusunun işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Zengilan şehrinin 27 yıl sonra işgalden kurtarıldığını belirtti.

BM'NİN YILLARDIR UYGULAMADIĞI KARARI AZERBAYCAN ORDUSU UYGULADI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 884 sayılı kararında Zengilan ve Horadiz için dikkat çeken bir detay yer alıyor. Kararda, iki kentin Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarılması gerektiği vurgulanıyordu. BM'nin yıllardır uygulamadığı bu kararı Azerbaycan ordusu uyguladı ve iki kenti Ermenistan ordusunun işgalinden kurtardı.

BMGK'NIN 884 SAYILI KARARI

BMGK'nın 884 sayılı kararı; 822 (1993), 853 (1993) ve 874 (1993) numaralı kararlar yeniden teyit edildikten sonra 12 Kasım 1993 tarihinde oy birliğiyle kabul edildi. Konsey, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında özellikle de Zengilan ve Horadiz şehirlerindeki devam eden çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirdi ve taraflar arasındaki ateşkes ihlallerini kınadı.

Konsey ayrıca Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırıları ve bombardımanları kınadı ve Ermenistan Hükümetini Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin önceki Güvenlik Konseyi kararlarına uymaları için etkisini kullanmaya çağırdı. AGİT Minsk Grubu'nun tek taraflı ateşkes ilanı da memnuniyetle karşılandı.

Karar, daha sonra ilgili taraflardan düşmanlıklarını derhal durdurulmasını, Zengilan ve Horadiz kentinden ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş diğer bölgelerinden işgal kuvvetlerinin geri çekilmesini talep etti.