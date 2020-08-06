Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı

1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinde Cemil karakterini canlandıran oyuncu Uğurtan Sayıner, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastaneye kaldırıldı. Sayıner'in son halini gören Berna Laçin ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek yardım istedi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ambulansla, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne götürülen Uğurtan Sayıner, burada tedavi altına alındı. 76 yaşındaki usta oyuncunun ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği sebebiyle kilo kaybı yaşadığı ve bilincinin açık olduğu bildirildi. Enfeksiyon kapıp kapmadığı araştırılan usta oyuncuya destek tedavisi uygulanacağı öğrenildi.

BERNA LAÇİN, YARDIM İSTEMİŞTİ

Usta oyuncunun son durumunun ağır olduğundan bahseden Berna Laçin, Twitter hesabından paylaşım yaparak oyuncunun hastaneye yatırılması için yardım istemişti. Usta oyuncu için Twitter'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenen Laçin, "İlginizi ve yardımınızı rica ediyoruz" demişti.