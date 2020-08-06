Bizim Hikaye Filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Bizim Hikaye Filmi konusu ne?
ATV ekranlarında yayınlanan Türk Film kuşağı sürmeye devam ediyor. 2015 yılında çekilen ve geniş oyuncu kadrosuna sahip Bizim Hikaye Filmi televizyon seyircisini bekliyor.
06.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:50
Bizim Hikaye Filmi 1980 darbesinde haksız yere hüküm giyen insanların darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını anlatan konusu ile etki altında bırakmaktadır.
BİZİM HİKAYE FİLMİ OYUNCULARI
Cansel Elçin
Sera Tokdemir
Haluk Piyes
İbrahim Kendirci
Erdinç Gülener
Çiğdem Batur
Naz Elmas
Burcu Kıratlı
Ahmet Mekin
Şebnem Dilligil
Ayşen İnci
Damla Ersan
Safa Derici
BİZİM HİKAYE FİLM KONUSU
Tutunacak hiçbir dalı olmayan adamın hayata karşı tek başına kalan adam ve çocukları ile tek başına kalmış kadının hikayesini anlatıyor.Darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiç bir şekilde bağlarını koparmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.