Bizim Hikaye Filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Bizim Hikaye Filmi konusu ne?

Bizim Hikaye Filmi 1980 darbesinde haksız yere hüküm giyen insanların darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını anlatan konusu ile etki altında bırakmaktadır.

BİZİM HİKAYE FİLMİ OYUNCULARI

Cansel Elçin

Sera Tokdemir

Haluk Piyes

İbrahim Kendirci

Erdinç Gülener

Çiğdem Batur

Naz Elmas

Burcu Kıratlı

Ahmet Mekin

Şebnem Dilligil

Ayşen İnci

Damla Ersan

Safa Derici

BİZİM HİKAYE FİLM KONUSU

Tutunacak hiçbir dalı olmayan adamın hayata karşı tek başına kalan adam ve çocukları ile tek başına kalmış kadının hikayesini anlatıyor.Darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiç bir şekilde bağlarını koparmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.