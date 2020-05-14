Bizim Hikaye filmi nedir? Bizim Hikaye film konusu nedir? Bizim Hikaye oyuncuları kimler? Bizim Hikaye filmi hakkında merak edilen her şey!

Türk sinema tarihinde sevilen yerli yapımlardan biri olan Bizim Hikaye, vizyona girdiği tarihten itibaren beğenilen ve tartışılan bir film oldu. Yerli film Bizim Hikaye güçlü ve genç oyuncu kadrosu ile göz doldurdu. Bizim Hikaye hakkında sinema severlerin merak ettiği soruları sizler için yanıtladık.

BİZİM HİKAYE KONUSU NEDİR?

İsmail, yazdığı bir kitaptan dolayı 12 Eylül 1980 döneminde cezaevine düşer. Karısı Nimet hamiledir ve iki çocuğuyla kimsesiz kalmıştır. Üç sene sonra kocasının ölümü onu iyice yalnızlaştırır. Üç çocuğunu büyütür ve okutur. Avukat olan büyük oğlu Ahmet babasının haksız yere yattığını ve hiçbir suçu olmadığını söyleyerek dava açıp babasının günlüğünü alır ve iade-i itibar davası açar. Ahmet'in yarınını bu dava belirleyecektir.

BİZİM HİKAYE FİLM

BİZİM HİKAYE KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Yasin Uslu

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2015 (105 dk)

Vizyon Tarihi: 27 Mart 2015 Cuma

Senaryo: Yasin Uslu, Seda Altaylı Turgutlu

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Chantier Films

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI KİMLER?

Cansel Elçin

Haluk Piyes

Sera Tokdemir

Naz Elmas

Burcu Kıratlı