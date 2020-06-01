ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında

Polis şiddetine kurban giden George Floyd için sokaklara dökülen yüz binlerce Amerikan vatandaşı, ABD sokaklarını adeta savaş alanına çevirdi. Şiddetin giderek arttığı eylemler sonrası ABD'de 40'a yakın kentte OHAL ilan edildi. Olaylarla ilgili en çarpıcı manşeti ise, "Gitgide yayılan kargaşa ülkeyi bölünmenin kıyısına getirdi" ifadeleriyle New York Times attı.

ÜLKENİN TEK GÜNDEMİ ŞİDDET OLAYLARI



Haklı adalet arayışları karşısında olaylara gözlerini ve kulaklarını kapatan ülkenin yayın organları, artık iyice büyüyen olaylar karşısında sessiz kalamadı.

Ülkenin dört bir yanında yayınlanan gazete manşetlerinin ilk sırasında yer alan eylemler, ülkenin içinde olduğu kaosu ve savaş alanını da bir kez daha gözler önüne serdi.

NEW YORK TIMES: ÜLKE BÖLÜNMENİN KIYISINDA

İlk günlerde olayları gündemine taşımayan New York Times, basılı yayınında manşetten verdiği olaylar için "Gitgide yayılan kargaşa ülkeyi bölünmenin kıyısına getirdi" yorumunda bulundu.