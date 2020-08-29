Çevre kirliliği hayvanları da etkiliyor: Ayağına maske takılan bir martı, direkte mahsur kaldı

Bitlis'te bir martı, yere atılan maskenin ayağına takılmasının ardından, konduğu elektrik direğinde asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, martıyı bulunduğu yerden kurtarıp, doğaya saldı. Martının kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Olay, Adilcevaz ilçesindeyaşandı. Bir martı, yere atılan maskenin ayağına takılması sonucu konduğu elektrik direğinde asılı kaldı.

UZUN SÜRE ÇIRPINIP DURDU

Uzun süre çırpınan ve ayağındaki maskeden kurtulamayan martıyı gören vatandaşlar durumu VEDAŞ ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hidrolik bakım aracıyla direğe çıkarak martıyı bulunduğu yerden kurtarıp tekrar doğaya saldı.

"BU YAŞANANLAR YERE ATILAN MASKELERİN SONUCU"

Martının kurtarılma anlarını cep telefonuyla görüntüleyen bir kişi ise "Yerlere atılan maskelerin sonucu martı sokak lambasında asılı kalmış. Arkadaşımız Ufuk Ergören, birazdan onu bu durumdan kurtaracak" dedi.