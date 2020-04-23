Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı

Bitlis'in Mutki ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mutki ilçesine bağlı Çitliyol Köyü yakınlarında meydana geldi. Pancar toplayan köylüleri taşıyan traktör, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

BAZI İŞÇİLER DORSENİN ALTINDA KALARAK EZİLDİ

Traktör ters dönerken bazı kişiler araca bağlı dorsenin altında kalarak ezildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Cuma Kardaş ile Yıldız Kar olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 18 kişi ambulanslar ve köy minibüsleri ile Mutki, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere gönderildi.

YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.