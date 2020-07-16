Bitcoin nedir? Ne işe yarar? Nasıl üretilir?

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile bir ilişkisi olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da (Depp Web'de) en çok kullanılan para birimidir.

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin herhangib bir merkez bankası, resmi kuruluş vb. birimlerle bir bağlantısı olmayan e-para birimidir. Dünyanın en pahalı kripto para birimidir. Şuanda yaklaşık olarak 9 bin dolar civarındadır. Kısaltması BTC olarak yazılır. Sembolü ise ? 'dir.

Bitcoin ilk olarak 2009 yılında Japon yazar Satoshi Nakamoto tarafından çıkarılmıştır. Fakat çoğu kaynağa göre çıkaran isim takma isimdir. Gerçek ismi henüz bilinmemektedir. Bazı kesimler Bill Gates, Elon Musk vb. gibi dünyaca ünlü iş adamlarından birinin kripto parayı ilk çıkardığı düşünülüyor.

BİTCOİN NE İŞE YARAR?

Bitcoin; banka yoluna gerek kalmadan özel bir cüzdan kodu ile internet ortamında hızlı bir şekilde alış veriş yapılmayı sağlamaktadır. Bitcoin ile aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

İnternetten hızlı şekilde alım-satım yapmak

Online oyunlarda item almak

Bitcoin bozdurma ve oluşturma

E-ticaret sitelerinden gerçek para yerine bitcoin ile satın alım yapma

Sanal para olan bitcoin'i gerçek paraya çevirme

Vb. gibi işlemler yapılabilir.

BİTCOİN NASIL ÜRETİLİR?

Bitcoin üretimine madencilik yani mining adı verilir. Herkes kendi evinde üretim yapabilir. Üretim için güzel ekran kartlarına ihtiyaç vardır. Madencilik yapmak için en az 1 tane bilgisayar kasanızın olması gerekiyor. Fakat ne kadar çok üretim yapmak istiyorsanız o kadar fazla bilgisayara sahip olmanız lazımdır.

İlk öncelikle Bitcoin kullanabilmeniz için bir cüzdan kodu oluşturmanız gerekmektedir. Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Yani bitcoin kodunu internette bitcoin hizmeti veren web sitelerinden ücretsiz şekilde oluşturabilirsiniz. Kişi başına cüzdan sınırı bulunmamaktadır. İstediğiniz kadar cüzdan oluşturabilirsiniz. Üstelik oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yoktur. Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile para alabilir, para gönderebilir hatta alış veriş bile yapabilirsiniz.

Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılıyor. Bitcoinler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece eklenen bitcoinler birden fazla kere kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır.

Satın aldığınız ya da çıkarttığınız Bitcoinleri internet üzerinden harcayabilir, alış veriş yapabilirsiniz. Bizim ülkemizde henüz olmasa da dünya üzerinde bitcoini kullanan mağazalar ve restoranlar bulunuyor ve bu yerlere Bitcoin Travel ve Bitcoin Navigator üzerinden ulaşılabilirsiniz. Ayrıca bu yıl içerisinde Paypal, Bitcoin'i ödeme sistemi olarak kabul ettiğini duyurdu. Paypal vasıtasıyla alış verişlerinizde Bitcoin'i kullanma imkanınız bulunuyor.

ÖRNEK BİTCOİN HESAP ADRES (CÜZDAN) KODU

Bitcoin hesap kodu birçok karakterden oluşur. Virgülden sonraki sayılar 100 milyonuncu basamağa kadar gidebilir. Şimdi örnek bir bitcoin adres kodunu sizlere yazalım:

1FE25t1a8nzV4MrhxjdDTXxCRB1v3DY2mnVs5

Cüzdan kodu şekilde karışık bir koddur. Başka birisi size bu kodu kullanarak btc yollayabilir.

BİTCOİN ALIM SATIM NASIL YAPILIR?

BTC alım satım yapmak için öncelikle btc hesabı açmanız gerekiyor. Bunu birçok web sitesi kullanarak açabilirsiniz. Ardından bu siteler üzerinden BTC al-sat yapabilirsiniz. Şimdi Bitcoin alım satım yapılabilen web sitelerin isimlerini yazalım.

TÜRKİYE'DEKİ KRİPTO PARA SİTELERİ NELERDİR?

ICRYPEX

Bitlo

Paribu

Bitturk

BTCTurk

Koineks

Koinim

YURT DIŞINDAKİ KRİPTO PARA SİTELERİ NELERDİR?

Binance

Bittrex

Cex.io

Poloniex

Bitfinex

Coinbase

Kraken

Bunlara ek olarak bitcoin ile ilgili forum sitelerinden de para birimi hakkında yükselecek mi düşecek mi yardım alabilirsiniz. BTC ile ilgili forum siteleri de forum bitcoin, reddit bitcoin, bitcointalk vb. gibi sitelerdir. Bu sitelerden BTC gündemini takip edebilirsiniz.

BİTCOİN NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Bitcoin aslında hep gündemdedir. Sürekli artış-azalış yaşamaktadır. Fakat bugün Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates vb. gibi isimlerin hesapları Bitcoin için çalınmış bulunmaktadır. Bu bakımdan twitter ve diğer sosyal medyada gündem haline gelmiştir. Peki ne olmuştu hemen ona bakalım:

Siyasetçilerden iş insanlarına kadar birçok ünlü ismin Twitter hesabı, kimliği belirsiz bilgisayar korsanlarınca ele geçirildi. Ele geçirilen hesaplardan yapılan paylaşımlarda anonim bir Bitcoin adresinin bilgisi verilerek söz konusu adrese para gönderilmesi istendi. Bu paylaşımların birçoğunda, belirtilen Bitcoin adresine gönderilen her 1000 dolar için 2 bin dolarlık ödeme yapılacağı kaydedildi.