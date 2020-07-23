Birol Çetin kimdir? Birol Çetin nereli, kaç yaşında? Birol Çetin hayatı

Prof. Dr. Birol Çetin kimdir? Ünlü akademisyenin Osmanlı İmparatorluğu'nda Barut Sanayi adında kitabı bulunuyor. 1956 yılında Sivas'ta doğan Birol Çetin hayatına dair ayrıntılar haberimizde.

BİROL ÇETİN KİMDİR?

Çetin, 1956 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokulu Sivas'ta, liseyi Tekirdağ'da tamamlamasının ardından lisansını 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümünde yaptı.

Yüksek lisansını 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi anabilim dalında yapan Birol Çetin, doktora ünvanını ise 1997 yılında aynı bilim dalında "Osmanlı İmparatorluğu'nda Barut Sanayi 1700-1900" adlı doktora tezi ile aldı.

Kurucu üyeliğini yaptığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat ve Enformatik bölümlerinin başkanlığını yürüttü. Osmanlı İmparatorluğu'nda Barut Sanayi 1700-1900 (2001) adlı bir araştırma kitabı vardır.