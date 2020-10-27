Birkan Sokullu'dan Aslı Enver çıkışı!

Eski eşi Aslı Enver'le İstinye Park'ın otoparkında karşılaştığı ve selamlaşmadığı iddiasıyla gündeme gelen oyuncu, sorulara şöyle yanıt verdi: "Arkadaşlar ben o AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum. Şu an yanımda kız arkadaşım var ve mutlu bir ilişki yaşıyoruz."