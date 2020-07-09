Birkaç nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla birkaç mı, bir kaç mı? Birkaç ne demek?

Birkaç kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, birkaç TDK'ya göre nasıl yazılır? Bir kaç nasıl yazılır? Bir kaç mı, bir kaç mı? TDK'ya göre birkaç kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE BİRKAÇ NASIL YAZILIR?

Bir kaç: Yanlış

Birkaç: Doğru

BİRKAÇ İLE ÖRNEK CÜMLELER

birkaç

sıfat

Çok olmayan, az sayıda, az:

"Kıyıda kapıları, kepenkleri kapalı, birkaç ev ve depo sıralanıyordu." - Halikarnas Balıkçısı