Birkaç nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla birkaç mı, bir kaç mı? Birkaç ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "birkaç". Peki, bir kaç nasıl yazılır? TDK'ya göre birkaç mı, bir kaç mı yazılır?
09.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:20
Birkaç kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, birkaç TDK'ya göre nasıl yazılır? Bir kaç nasıl yazılır? Bir kaç mı, bir kaç mı? TDK'ya göre birkaç kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE BİRKAÇ NASIL YAZILIR?
Bir kaç: Yanlış
Birkaç: Doğru
BİRKAÇ İLE ÖRNEK CÜMLELER
birkaç
sıfat
Çok olmayan, az sayıda, az:
"Kıyıda kapıları, kepenkleri kapalı, birkaç ev ve depo sıralanıyordu." - Halikarnas Balıkçısı