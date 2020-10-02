Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi

Sağlık Bakanlığı hazırlandığı eğitimde olası koronavirüs vakası senaryoları üzerine "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" hazırladı. Okulda bir öğrenci ya da öğretmende virüs tespit edildiğinde ne yapılacak? Sağlık Bakanlığı salgın rehberi güncellendi, hangi durumda nasıl bir uygulamaya gidileceği madde madde anlatıldı.

BİR ÖĞRENCİDE VİRÜS ÇIKARSA EĞİTİM DEVAM EDECEK

Buna göre, virüs bir öğrencide çıkarsa eğitim devam edecek. Aynı anda iki ya da daha fazla öğrencide çıkarsa o sınıftakiler 14 gün karantinaya alınacak.

Rehbere, okullarda pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar eklendi. 4. sınıflardan itibaren herkesin maske taktığı sınıfta bir öğrenci pozitif çıkarsa, maske takmak koşuluyla eğitim devam edecek. Öğrenciler ve öğretmen 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla, günde 2 kez ateş ölçümüyle takip edilecek. Bu sınıf, diğer sınıflardan farklı zamanlarda teneffüse çıkacak.

ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNE POZİTİF TANISI KONULMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK?

Öğretmenin ve öğrencilerin kurallara uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde, Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder. Öğretmenler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla eğitim vermeye devam eder.

Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın öğrencileri, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.

Semptom veya yüksek ateşi tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir. Aynı sınıfta ikinci kez vaka çıkarsa sınıf öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilir.

ÖĞRETMEN POZİTİF VAKA ÇIKARSA, OKULDA TÜM MESLEKTAŞLARI TEMASLI KABUL EDİLİR

Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda, okul dışında riskli bir teması yoksa, ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilir. Okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak koşuluyla okula devam eder.

Öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

Okul tarafından 14 gün boyunca günlük iki kez semptom sorgulaması ve ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

ÖĞRETMENİN OKUL DIŞINDA RİSKLİ BİR TEMASI VAR İSE NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise, diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir. Öğretmenlerin kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Öğretmenler temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.

ÖĞRETMENDE KOVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK?

Öğretmenin ve öğrencilerin sürekli şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde, öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

Öğretmenler temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder. Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

SERVİSLERDE, ÖĞRENCİLERDEN BİRİNDE POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA NE YAPILIR?

Servis şoförü/rehber personel, kurallarına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullandığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda,

Öğrenciler yakın temaslı kabul edilir ve bu servisteki öğrenciler eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder. Semptomlar açısından kendini takip eder.

Servis şoförü/rehber personel ve öğrencilerin kurallarına uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde, öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder. Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla çalışmaya devam eder.